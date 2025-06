Un calcio mitico italiano passa dall’avere un piede nella serie C … per salvare tra avvelenamento e scandali finanziari!

Un calcio leggendario italiano si sta giocando sul filo del rasoio, con un piede nella Serie C per salvare un patrimonio storico tra avvelenamenti e scandali finanziari. La Sampdoria, un tempo fiera e gloriosa, rischia di cadere nell’oblio, ma in queste ore si vocifera di nomi illustri pronti a risollevare le sorti del club. L’epilogo è ancora da scrivere: riusciranno a riscrivere la loro storia?

Una stagione segnata da cattive decisioni sportive, errori di pianificazione e mancanza ovviamente hanno lasciato lo storico club genoese Un piede nella serie C quando si raggiunge il tratto finale del campionato. In assenza di soluzioni, sono arrivati??nomi illustri: Alberico Evani, Attilio Lombardo e Andrea Mancini capitanato dall'ex selettore Roberto Mancini come consulente esterno. Questi erano gli uomini che prendevano il timone nella speranza di evitare il naufragio.

