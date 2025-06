Un boato poi l’incendio | appartamento a fuoco a Tavernelle numerose esplosioni

Un forte boato e un incendio devastante scuotono Tavernelle, lasciando il paese sotto shock. Testimonianze e un video virale mostrano le fiamme che avvolgono un appartamento, accompagnate da esplosioni continue. L’allarme è scattato alle 17:30, mentre i vigili del fuoco si mobilitano per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. La comunità si chiede cosa abbia causato questa drammatica notte, e le indagini sono appena iniziate.

Tavernelle (Perugia), 25 giugno 2025 – Incendio in un appartamento nel centro abitato di Tavernelle: le numerose testimonianze che circolano sui social del paese riferiscono tutte di un forte boato seguito dalle fiamme. E un video diventato virale sui social mostra l’appartamento divorato dalle fiamme: si sentono continue e numerose esplosioni. L’allarme è scattato intorno alle 17,30; i vigili del fuoco riferiscono che l’allarme è scattato quando un passante ha ripreso le prime fasi dell'incendio con un video, ma sono in molti a riferire di aver udito in precedenza il forte rumore dell’esplosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it