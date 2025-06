Un arsenale in cortile Bombe a mano e fucili nell’auto abbandonata

Un inquietante arsenale scoperto nel cortile di un condominio: bombe a mano, fucili e pistole abbandonati in un'auto. Chi ha lasciato queste armi e per quale scopo? Le autorità indagano su un possibile collegamento con un ventiduenne trovato poco distante, che nascondeva un altro veicolo carico di 28... Un’indagine che potrebbe svelare una rete più vasta di criminalità .

Bombe a mano, fucili e pistole. Un vero e proprio arsenale nel vano motore di un veicolo abbandonato in un cortile condominiale. Chi ha infilato quelle armi nell’auto? E per conto di chi? Sono mai state utilizzate? Il sequestro è stato disposto a carico di ignoti, anche se le circostanze del ritrovamento fanno ipotizzare un possibile collegamento con un ventiduenne, che a sua volta nascondeva nella sua macchina, posteggiata lì a due passi, 28 manufatti esplosivi tipo "cipolla", 15 petardi "cobra" e due pistole a salve. Niente in confronto a quello che è stato scoperto nell’altro veicolo, di proprietĂ di un quarantaseienne completamente estraneo a qualsiasi attivitĂ illecita: due bombe a mano di fabbricazione jugoslava, due fucili sovrapposti, di cui uno con canne mozzate, e una semiautomatica Walther con matricola abrasa, completa di serbatoio e dei relativi 9 colpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it