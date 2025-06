Un anno fa il rinnovo di De Rossi poi esonero e rinascita con Ranieri | ora la speranza per la Roma del domani

Un anno fa, la Roma si trovava a un crocevia: il rinnovo di De Rossi, il suo addio, e la rinascita sotto Ranieri. Ora, con entusiasmo, la società ufficializza il ritorno di Daniele come Responsabile Tecnico fino al 2027, segnando un nuovo capitolo di speranza e rinvigorimento per i tifosi giallorossi. È l'inizio di una nuova era, fatta di passione, riscatto e sogni da realizzare insieme.

“ L’As Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile tecnico della prima squadra fino al 2027 “. Con questa parole, il 25 Giugno 2024, la Roma annunciava ufficialmente il prolungamento del contratto di Daniele De Rossi. E non solo: il rinnovo prevedeva anche un ritocco dell’ingaggio con cifre da capogiro per un allenatore emergente. Sembrava l’inizio di un’altra storia d’amore, la seconda, tra De Rossi e la sua Roma. Perché la Roma, sua lo era davvero e lo è tutt’oggi, nonostante tutto. La pensava così anche la società , che su tutti i social celebrava l’evento in questo modo: “ Daniele De Rossi firma il rinnovo di contratto fino al 2027, continua la simbiosi con questa squadra, la sua squadra “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Un anno fa il rinnovo di De Rossi, poi esonero e rinascita con Ranieri: ora la speranza per la Roma del domani

