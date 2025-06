Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce | secondo appuntamento

Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce, torna a incantare gli appassionati della cultura partenopea. Il secondo appuntamento della rassegna multidisciplinare, organizzata da Casa del Contemporaneo in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, ha già registrato il sold out, dimostrando quanto il patrimonio storico e architettonico di Napoli sia nel cuore di tutti. Un successo che conferma l’importanza di valorizzare le radici culturali della nostra città, e ci spinge a svelare ancora altri tesori nascosti.

È sold out il secondo appuntamento della rassegna multidisciplinare “Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” a cura di Casa del Contemporaneo centro di produzione teatrale, realizzata in collaborazione con l’Istituto italiano per gli studi storici, per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli, attraverso le opere di Croce. Grande successo per questa iniziativa che il sabato mattina a partire dalle ore 11, prevede una prima parte con i percorsi guidati di Palazzo Filomarino, uno degli edifici monumentali nobiliari più suggestivi del centro storico, che fu dimora e studio del filosofo e oggi è sede dell’Istituto italiano per gli studi storici e della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Translate postEVENTO - “Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce” sabato 28 giugno all'Istituto italiano per gli studi storici https://ift.tt/jtSVDsP Vai su X

Sabato 28 giugno 2025 secondo appuntamento della rassegna "Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce", un progetto di Casa del Contemporaneo e dell’Istituto italiano per gli studi storici. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail: arte@lenuvo Vai su Facebook

Al via 'Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce' - Un angolo di Napoli, dalle pagine di Benedetto Croce in sette incontri a Palazzo Filomarino a partire da sabato 10 maggio fino al 20 dicembre, con percorsi guidati, introduzioni storiche e reading. Come scrive ansa.it

Benedetto Croce, “Un angolo di Napoli” torna in libreria dopo 30 anni - Il Mattino - Nella sua casa di largo Arianello, tra via Atri e la chiesa della Pietrasanta, Benedetto Croce non aveva più spazio per la sua immensa libreria. Scrive ilmattino.it