Umbria rischio decadenza per la deputata AVS Elisabetta Piccolotti | il seggio potrebbe andare a Soumahoro

L’Umbria si prepara a un colpo di scena politico: la deputata AVS Elisabetta Piccolotti, già assessore comunale di Foligno, rischia di perdere il seggio in parlamento, che potrebbe passare a Soumahoro. Questa possibile decadenza apre uno scenario incerto e potrebbe segnare un punto di svolta nella rappresentanza politica della regione. Un evento che desta grande attenzione e suscita interrogativi sul futuro del panorama politico locale e nazionale.

Elisabetta Piccolotti, folignate e già assessore comunale, rischi il posto in Parlamento. Un potenziale scossono nella rappresentanza parlamentare di AVS. La deputata Elisabetta Piccolotti, eletta alla Camera nel 2022 per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), potrebbe perdere il suo seggio a seguito.

