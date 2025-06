Umbria oltre 7 milioni per le borse di studio universitarie | approvate le linee guida Adisu per il 2025 2026

L’Umbria si impegna a investire oltre 7 milioni di euro per le borse di studio universitarie, assicurando un futuro più equo e accessibile agli studenti. Con le nuove linee guida approvate dalla Giunta regionale per il biennio 2025/2026, l’obiettivo è offrire opportunità di studio a chi ne ha più bisogno, promuovendo inclusione e successo accademico. I...

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato le nuove linee guida per l’erogazione delle borse di studio Adisu relative all’anno accademico 20252026. L’intervento, proposto dall’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli, mette a disposizione risorse complessive pari a 7.248.075,06 euro, con l’obiettivo di sostenere gli studenti universitari in condizioni economiche difficili e garantire pari opportunità di accesso e continuità negli studi. I finanziamenti derivano principalmente dal Piano Sviluppo e Coesione e dal Programma Regionale Umbria Fse+ 2021-2027. Un’azione strategica che, come sottolineato dallo stesso Barcaioli, “rafforza il diritto allo studio e potenzia gli strumenti a disposizione degli studenti, rendendo il sistema universitario sempre più accessibile, senza lasciare indietro nessuno”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Umbria, oltre 7 milioni per le borse di studio universitarie: approvate le linee guida Adisu per il 2025/2026

