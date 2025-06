Ultim’ora incontro Napoli-PSV per Lang | la situazione e la riposta del calciatore

Ultim’ora: Napoli e PSV sono ormai vicini a definire l’affare Noa Lang. Dopo settimane di dialogo, le trattative si sono intensificate, portando all’accordo su condizioni e progetto tecnico. Il calciatore olandese ha già dato il suo via libera, entusiasta di unirsi alla squadra partenopea e contribuire alla nuova stagione. L’affare sembra in dirittura d’arrivo: cosa aspettarsi nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più freschi e dettagliati sulla trattativa!

Trattativa avanzata tra il Napoli e gli olandesi, ecco cosa sta succedendo: ultim'ora. Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il PSV di Eindhoven per Noa Lang. A quanto pare quella che sembrava già una trattativa ben avviata si trova adesso in una fase ancora più avanzata. L'olandese avrebbe già accettato il progetto del Napoli concordando con il club di Aurelio De Laurentiis anche le condizioni. A riportarlo è Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X rivela lo stato dell'operazione. Secondo l'esperto di calciomercato il Napoli avrebbe avuto contatti diretti con il PSV oggi, anche se l'offerta ufficiale è ancora in fase di formulazione.

