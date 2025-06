Ultimi colpi poi la tregua tiene E l’Iran dice di voler negoziare

Dopo un’intensa fase di scontri e accuse reciproche, le tensioni tra Iran e le parti coinvolte sembrano avvicinarsi a una possibile tregua. Teheran mostra fiducia con la piazza che inneggia alla vittoria, mentre il governo dichiara apertura alle trattative. Resta da capire se questa volontà di negoziare sarà sufficiente a trovare una stabilità duratura in un contesto così complesso. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Lanci e scambi di accuse dopo il cessate il fuoco, forse è stata l’iniziativa autonoma di un gruppo di pasdaran. A Teheran la piazza inneggia alla vittoria. Il presidente Pezeshkian: «Siamo pronti a tornare alle trattative». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ultimi colpi, poi la tregua tiene. E l’Iran dice di voler negoziare

