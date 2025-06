Uil ' è emergenza affitti a Milano il record'

Milano sta vivendo un vero e proprio record nell’emergenza affitti, con il 232% di richieste di assistenza alla UIL. In Italia, il costo degli affitti cresce in modo allarmante, mettendo a rischio il diritto all’abitare e allo studio di milioni di cittadini. Oltre 3,8 milioni di contratti di locazione testimoniano questa sfida, che richiede interventi urgenti per garantire un futuro più sostenibile e giusto per tutti.

Nel nostro Paese, il costo medio degli affitti è in netto aumento, soprattutto nelle grandi città, compromettendo sia il diritto all'abitare di dipendenti e pensionati, sia il diritto allo studio per gli studenti universitari. Più nel dettaglio, sono oltre 3,8 milioni i contratti di locazione stipulati per immobili destinati all'abitazione, di cui il 67,7% sono stati sottoscritti da persone che vivono con reddito da lavoro dipendente o da pensione. In Italia, nel 2024, il costo medio di un canone di affitto è stato di 757 euro mensili (9.084 euro annui), in aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente (444 euro in più all'anno). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uil, 'è emergenza affitti, a Milano il record'

In questa notizia si parla di: affitti - emergenza - milano - record

Uil, 'è emergenza affitti, a Milano il record' - In un’Italia dove l'emergenza affitti si aggrava, Milano si distingue con il record di richieste URG del 232%.

Biglietti Inter - PSG Aereo A/R Milano - Monaco Hotel a Monaco di Baviera Tutto pronto, tranne me In questi giorni il mio corpo mi ha ricordato quanto la salute sia la cosa più importante al mondo. Sono stato ricoverato ed operato, ed ora una piccola c Vai su Facebook

Uil, 'è emergenza affitti, a Milano il record'; Caro Affitti, a Milano il record europeo; Milano, le cifre dell’emergenza abitativa: dalla carenza di alloggi al caro affitti.

Uil, 'è emergenza affitti, a Milano il record' - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Nel 2022 gli affitti a Milano sono aumentati dell'8,4 per cento: raggiunto il record - Fanpage.it - In una città che vanta le vie più care d'Europa e il costo della vita più alto d'Italia però, c'è chi grida all'emergenza: il rischio è ... Segnala fanpage.it