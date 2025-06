Ufficiale Vivo X Fold5 | non è il più sottile o il più potente ma vuole sorprendere

Vivo lancia il nuovo X Fold5, un pieghevole che si distingue non per essere il più sottile o potente, ma per il desiderio di sorprendere con innovazioni e design all’avanguardia. Questo dispositivo promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso grazie a miglioramenti significativi rispetto al passato. Scopriamo insieme come Vivo si prepara a conquistare il mercato con questa novità intrigante, che mira a superare le aspettative degli utenti più esigenti.

In questa notizia si parla di: vivo - fold5 - vuole - sorprendere

Vivo X Fold5: il nuovo pieghevole si preannuncia in uscita a livello globale e si parla anche di aggiornamenti.

