Ufficiale Pioli si libera dall' Al Nassr | si attende l' annuncio della Fiorentina

Dopo l’addio all’Al Nassr, si avvicina il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. La separazione con il club arabo è ormai ufficiale, e ora non resta che attendere l’annuncio tanto desiderato. I tifosi viola sognano già il ritorno di un tecnico che ha già dimostrato di saper portare entusiasmo e successi in Toscana. La piazza toscana si prepara a riabbracciare un volto che ha scritto pagine importanti nella sua storia.

Manca sempre meno per vedere Stefano Pioli vestire di nuovo i colori viola. E' ufficiale infatti la separazione con l'Al Nassr, club arabo che Pioli ha allenato dopo l'addio al Milan. "L'Al Nassr Club Company comunica che il Sig. Pioli e il suo Staff non sono più alla guida del comparto tecnico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: pioli - nassr - ufficiale - libera

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi.

La @acffiorentina su Stefano #Pioli, il club sogna il ritorno dell’allenatore dell’Al-Nassr (che non vuole liberare). In lista anche #Farioli, #Gilardino e #Vieira @SkySport Vai su X

L’Atalanta guarda al futuro: visto il sempre più probabile addio di Gasperini, la dirigenza sta avviando i primi contatti con i potenziali sostituti per la panchina. Il nome più caldo al momento è quello di Stefano Pioli, che ha un contratto con l’Al-Nassr fino al 2027. Vai su Facebook

Ufficiale, Pioli si libera dall'Al Nassr: si attende l'annuncio della Fiorentina; L'Al Nassr annuncia il divorzio da Pioli: l'ex allenatore del Milan è pronto per la Fiorentina; Pioli saluta l'Al Nassr. Ora la Fiorentina.

Ufficiale, Pioli si libera dall'Al Nassr: si attende l'annuncio della Fiorentina - E' ufficiale infatti la separazione con l'Al Nassr, club arabo che Pioli ha allenato dopo l'addio al Milan. firenzetoday.it scrive

Pioli lascia l'Al-Nassr: è ufficiale, ritorno in Serie A ad un passo - Si chiude dopo una sola stagione, piuttosto deludente, l'avventura di Stefano Pioli alla guida dell'Al- Da ilbianconero.com