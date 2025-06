Ufficiale la GeForce RTX 5050 con DLSS 4 e Multi-Frame Generation I primi notebook debuttano a luglio

È arrivata l’ora di rivoluzionare il gaming e il lavoro con la nuova GeForce RTX 5050, ufficiale e pronta a conquistare i notebook già da luglio. Con tecnologia all’avanguardia come DLSS 4 e Multi-Frame Generation, questa scheda video promette prestazioni superiori e intelligenza artificiale integrata. La sfida? Sostituire la popolarissima RTX 3050 con una potenza senza precedenti, portando l’esperienza visiva a livelli mai visti prima. Scopri tutti i dettagli!

Disponibile per desktop e laptop, la nuova scheda video punta a sostituire la popolarissima RTX 3050 con più potenza e Intelligenza Artificiale integrata. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ufficiale la GeForce RTX 5050, con DLSS 4 e Multi-Frame Generation. I primi notebook debuttano a luglio

