UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu sottoposto agli esami | l’Inter comunica l’esito

L’infortunio di Hakan Calhanoglu continua a preoccupare i tifosi dell’Inter. Dopo gli esami strumentali svolti oggi, emergono dettagli importanti sulle sue condizioni fisiche e sul suo recupero. La mancanza del centrocampista turco si fa sentire, soprattutto in vista della prossima sfida contro River Plate. Ma quali saranno le future mosse dello staff medico nerazzurro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’infortunio continua a tenere fermo ai box Hakan Calhanoglu. Quest’oggi l’Inter ha sottoposto il centrocampista turco agli esami strumentali: ecco l’esito dell’indagine medica. ESAMI – A causa dell’infortunio Hakan Calhanoglu non sarà disponibile per Inter-River Plate, in scena alle ore 3.00 italiane. Alla notizia della sua assenza tra i convocati, che era già nota, si aggiungono adesso ulteriori informazioni sulle condizioni fisiche del centrocampista turco. Il giocatore, infatti, oggi è stato sottoposto agli esami strumentali in America, a Seattle, dove l’Inter sta soggiornando per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu, sottoposto agli esami: l’Inter comunica l’esito

