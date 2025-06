Ue ultimatum dei Socialisti a Von der Leyen | Pronti a lasciare la maggioranza

La tensione scuote l’Europa: i socialisti minacciano di abbandonare la maggioranza, chiedendo a von der Leyen un segnale forte di fiducia. Durante un incontro cruciale a Bruxelles, Iratxe Garcia Perez ha lanciato un ultimatum che potrebbe cambiare gli equilibri politici europei. Se le richieste non saranno accolte, le conseguenze per la stabilità dell’Unione potrebbero essere imprevedibili. Resta da vedere quale sarà il prossimo passo in questa sfida politica di grande impatto.

L’ Ansa riporta che Iratxe Garcia Perez, presidente del gruppo dei Socialisti e democratici, ha consegnato alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen un ultimatum sulla permanenza nella maggioranza europea, chiedendo – durante un incontro a Palazzo Berlaymont – una «immediata dimostrazione di fiducia nei confronti della coalizione europeista» che ha sostenuto il rinnovo del suo mandato. Se non dovesse arrivare, spiegano le fonti dell’ Ansa, il gruppo è pronto a ritirare la fiducia all’esecutivo Ue. Schlein: «Non ci sentiamo vincolati alla maggioranza». L’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, di cui fanno parte gli eurodeputati del Pd, ha 126 seggi sui 720 del Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ue, ultimatum dei Socialisti a Von der Leyen: «Pronti a lasciare la maggioranza»

