Ue Schlein critica von der Leyen | sta facendo scelte senza precedenti

Elly Schlein, segretaria del Pd, si scaglia contro le decisioni rivoluzionarie di Ursula von der Leyen a Bruxelles, accusando la Commissione di cedere alle pressioni del PPE e dei Conservatori, compromettendo il Green Deal. Un quadro di scelte senza precedenti che rischiano di rallentare il progresso ambientale e di alimentare tensioni politiche. La critica di Schlein apre un dibattito urgente sul futuro dell’Europa e sulla tutela dei valori sostenibili.

Bruxelles, 25 giu. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso forti critiche oggi a Bruelles, nei confronti delle decisioni, che sempre più spesso sta effettuando la Commissione europea di Ursula von der Leyen, di cedere alle richieste del Ppe e dei Conservatori di fare marcia indietro sulla legislazione del Green Deal, con votazioni che hanno anche il sostegno all’estrema destra. Schlein lo ha detto questo pomeriggio a Bruxelles, al suo arrivo all’evento “Tutta un’altra Europa”, organizzato dalla delegazione Italiana dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo. A un giornalista che chiedeva se si senta ancora parte della maggioranza che sostiene von der Leyen, la segretaria del Pd ha risposto: “Il nostro gruppo è molto critico in questo momento rispetto ad alcune scelte senza precedenti” da parte della Commissione europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

