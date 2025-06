Udinese caccia ad un altro difensore Lucca-Napoli ancora in stand-by

L'Udinese fa il suo primo passo nel calciomercato estivo con la firma ufficiale di Nicolò Bertola, un rinforzo promettente per la difesa bianconera. Tuttavia, il club friulano non si ferma qui: sono in corsa trattative per aggiungere un altro difensore di livello, con voci insistenti su Goglichidze, mentre Kialonda Gaspar del Lecce resta fuori dai radar. La sessione si infiamma: l'Udinese mira a rafforzarsi ancora, perché il mercato è appena iniziato.

Firma ufficiale per Nicolò Bertola, primo colpo estivo di questa sessione di calciomercato bianconera. L'Udinese cerca un altro difensore, voci insistenti si riferiscono a Goglichidze, mentre non vi è nessun interesse concreto per Kialonda Gaspar, del Lecce.

Il Napoli continua a seguire la pista Dan Ndoye: dopo aver praticamente trovato un accordo con il giocatore, Gianluca Di Marzio rivela di un incontro con il Bologna in programma il prossimo lunedì Nel meeting si parlerà anche di Sam Beukema, difensore

