Ucraina Zelensky parla con Trump | Discusso di come raggiungere tregua e vera pace

Un incontro di grande rilevanza tra Zelensky e Trump, avvenuto il 25 giugno all’ombra del vertice NATO ad L’Aja, ha acceso speranze di una possibile svolta verso la pace in Ucraina. I due leader hanno discusso intensamente strategie per raggiungere una tregua duratura, nel tentativo di fermare il conflitto e ricostruire un futuro di stabilità. La loro conversazione può segnare un passo cruciale verso la risoluzione della crisi.

(Adnkronos) – Un incontro lungo e sostanziale quello avvenuto oggi, mercoledì 25 giugno, tra Volodymyr Zelensky e Doanld Trump. Ha riferirlo è lo stesso presidente ucraino in un post pubblicato dopo il suo faccia a faccia con il leader Usa a margine del vertice della Nato all'Aja, al termine del quale i due leader non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

