ucciso con un coltello nella sua cartolibreria il proprietario aveva 50 anni

Un dramma scuote Busto Arsizio: Davide Gorla, 50 anni, è stato assassinato con un colpo di coltello nella sua raffinata cartoleria "Linea Continua". La scena, testimoniata da passanti e commercianti, ha lasciato tutti sconvolti. Mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce dell’aggressore, il nostro ricordo va alla vittima, simbolo di impegno e passione. Un episodio che non può e non deve essere dimenticato.

Tragedia in Lombardia, nel cuore della cittadina di Busto Arsizio, Davide Gorla, 50 anni, è stato brutalmente ucciso a coltellate all'interno della sua cartoleria di lusso "Linea Continua". L'aggressione è avvenuta poco dopo le 18, sotto gli occhi increduli dei commercianti e dei passanti richiamati dalle urla provenienti dal negozio. Secondo le prime ricostruzioni, l'assassino – un uomo ancora in fuga – ha colpito il proprietario della cartoleria con violenza prima di darsi alla fuga, arma in mano. Alcuni testimoni avrebbero sentito le urla del commerciante: “Cosa fai? Ma sei pazzo?” I soccorsi sono arrivati immediatamente grazie all'allarme lanciato dai vicini, ma per il commerciante non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it