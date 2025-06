Uccise e fece a pezzi la vicina di casa Domenico Livrieri condannato a 25 anni | Agguato feroce e sproporzionato

Una vicenda scioccante scuote la Lombardia: Domenico Livrieri, condannato a 25 anni, ha commesso un omicidio efferato e brutale. I dettagli delle motivazioni della sentenza rivelano un gesto violento e ingiustificato, lasciando sgomenti l’intera comunità . Questa tragica storia ci invita a riflettere sulla fragilità dei rapporti di vicinato e sulle conseguenze di atti così estremi. Continua a leggere per scoprire tutti i particolari di questa tragica vicenda.

I giudici della corte di Assise di Milano hanno depositato le motivazioni della sentenza con cui hanno condannato a 25 anni di carcere Domenico Livrieri, il 46enne che uccise e fece a pezzi la sua vicina di casa. I magistrati parlano di un "agguato feroce e del tutto sproporzionato al fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

