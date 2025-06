Uccide la madre con un’accetta Filippo Manni al padre | Non abbandonarmi aiutami a curarmi

Un dramma sconvolgente scuote una famiglia italiana: Filippo Manni, solo 21 anni, ha confessato di aver ucciso la madre Teresa Sommario con un’accetta. Durante l’interrogatorio in carcere, rivolgendosi al padre, ha implorato: "Non mi abbandonare, aiutami a curarmi". Una vicenda che tocca profondamente il cuore, sollevando inquietanti interrogativi sulla salute mentale e sui fragili legami familiari.

Tragedia a Racale: uccide la madre con un'accetta da boy scout, il fratello minore trova il corpo. Fermato il 21enne Filippo Manni - Una tragedia sconvolge Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo aver ucciso la madre, Teresa Sommario, con un'accetta.

