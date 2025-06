Uccide brutalmente il titolare di una cartoleria di lusso e scappa | è caccia aperta

Un delitto sconvolgente scuote la tranquillità di una cittadina apparentemente pacifica. In un attimo, una routine quotidiana si spezza sotto il peso di violenza brutale e misteriosa, lasciando inquietudine e interrogativi senza risposta. La caccia all’uomo è aperta: 232 agenti al lavoro, ma il colpevole resta sfuggente. Cosa si cela dietro questo gesto estremo? La verità si rivela ancora lontana, mentre il paese si interroga con ansia e paura.

