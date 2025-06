Uccide a coltellate il titolare di una cartoleria di Busto Arsizio e scappa | si cerca l'aggressore in fuga

Una drammatica scena si è consumata nel cuore di Busto Arsizio, dove un uomo è stato brutalmente accoltellato e ucciso nel suo negozio di cartoleria. L'aggressore, fuggito immediatamente dopo l'atto violento, ha lasciato la comunità sgomenta e sconvolta. La polizia sta lavorando senza sosta per rintracciare il responsabile.

L'aggressione è avvenuta attorno alle 18:00 in un negozio del centro storico di Busto Arsizio (Varese). Stando alle prime informazioni, non si sarebbe trattato di una rapina. Sul caso sta indagando la Polizia, che è alla ricerca dell'aggressore, fuggito dopo aver accoltellato il titolare 50enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

