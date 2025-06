Ubriaco guidava contromano in autostrada | la polizia scongiura il peggio poi lo denuncia VIDEO

Una notte da brivido sulla nitrada Nsa 326: un uomo, in stato di ebbrezza, ha guidato contromano fino a essere fermato e denunciato dalla polizia. Fortunatamente, l’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze drammatiche. La vicenda, avvenuta all’alba di sabato 7 giugno, ricorda quanto sia fondamentale il rispetto delle regole per la sicurezza di tutti. La prevenzione resta la nostra miglior arma contro il rischio.

Guidava in stato di ebbrezza e contromano in autostrada, sulla Nsa 326 all’altezza della galleria Monte d’Oro, ed è stato denunciato dalla polizia, che è intervenuta scongiurando il peggio. È successo la mattina di sabato 7 giugno intorno alle quattro del mattino, quando la polizia stradale di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: polizia - guidava - contromano - autostrada

La Polizia Stradale soccorre una donna alla guida di un veicolo contromano sull’Autostrada A3 - In un'epoca in cui la sicurezza stradale è più che mai al centro dell'attenzione, il tempestivo intervento della Polizia Stradale di Salerno ha messo in luce l'importanza di avere professionisti pronti a rispondere in situazioni critiche.

Donna contromano in autostrada sulla Napoli-Salerno, salvata dalla Polizia Stradale di Angri Vai su Facebook

Ubriaco, guidava contromano in autostrada: la polizia scongiura il peggio, poi lo denuncia (VIDEO); Con 2,64 g/l di alcol nel sangue guida contromano in autostrada: fermato dalla Polizia lrima della tragedia; Contromano in raccordo autostradale ubriaco, la Polizia Stradale ha scongiurato possibile incidente.

Tragedia sfiorata: 31enne ubriaco guida contromano in autostrada, aveva perso conoscenza al volante - Nella mattinata del 7 giugno, una pattuglia della Polizia Stradale di Trieste ha intercettato un veicolo che procedeva contromano all’altezza della galleria Monte d’Oro sulla NSA 326, direzi ... Secondo nordest24.it

Auto contromano in autostrada di notte, il conducente ubriaco si ferma sulla corsia di sorpasso e si accascia al volante: denunciato - La corsa in autostrada in contromano si è conclusa con la sosta del veicolo sulla corsia in senso opposto, però, a quello di marcia. Si legge su msn.com