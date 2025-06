Ubriaco contromano in autostrada si ferma in corsia di sorpasso e poi… follia pura L’ha fatto!

Una notte come tante, ma con un epilogo che ha lasciato tutti senza fiato: un uomo, visibilmente ubriaco, contromano in autostrada, si ferma in corsia di sorpasso, trasformando una situazione di normalità in un incubo. La sua follia pura ha rischiato di scatenare una tragedia, ricordandoci quanto sia importante la prudenza e la responsabilità alla guida. Questa vicenda ci invita a riflettere sui pericoli dell’alcol e sull’importanza di intervenire tempestivamente per salvare vite.

Non sempre le notti trascorrono silenziose lungo le autostrade. A volte, bastano pochi istanti e un comportamento sconsiderato per trasformare una corsia in un potenziale teatro di tragedia. È quanto accaduto recentemente, quando un episodio singolare ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e ha riacceso il dibattito sui pericoli legati alla guida in stato di alterazione. Una dinamica che poteva avere conseguenze drammatiche è stata fortunatamente arginata, ma ha lasciato dietro di sé un interrogativo fondamentale: quanto siamo davvero consapevoli del rischio quando saliamo alla guida dopo aver bevuto? Ubriaco in autostrada: fermato mentre guidava contromano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ubriaco contromano in autostrada, si ferma in corsia di sorpasso e poi… follia pura. “L’ha fatto!”

In questa notizia si parla di: corsia - ubriaco - contromano - autostrada

Ubriaco e contromano al volante: cambia corsia per evitare l’alt - Un uomo ubriaco e contromano sulla Statale Selice: una manovra rischiosa e imprevedibile che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

*Un 31enne guidava ubriaco e contromano di notte lungo l'autostrada Sistiana-Rabuiese. A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di... Vai su Facebook

Translate postAuto #contromano in #autostrada, il conducente ubriaco si ferma sulla corsia di sorpasso e si accascia al volante: denunciato Vai su X

Guida ubriaco e contromano di notte in autostrada, poi si ferma lungo la corsia di sorpasso e si accascia…; Auto contromano in autostrada di notte, il conducente ubriaco si ferma sulla corsia di sorpasso e si accascia; Ubriaco contromano in autostrada, si ferma in corsia di sorpasso e crolla sul volante: la scena in un video.

Ubriaco contromano in autostrada, la polizia: «Lo abbiamo ritrovato accasciato sul volante con l'auto ferma sulla corsia di sorpasso» - Un cittadino italiano di 30 anni è stato denunciato dalla polizia di Trieste per aver percorso un lungo tratto dell’autostrada ... Lo riporta msn.com

Ubriaco guida contromano in autostrada a Trieste, denunciato - A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Da msn.com