Ubriaco contromano in autostrada si ferma in corsia di sorpasso e crolla sul volante | la scena in un video

Una notte da incubo sull'autostrada Sistiana-Rabuiese: un uomo, visibilmente ubriaco, ha percorso contromano diversi chilometri, poi si è fermato in corsia di sorpasso e si è accasciato sul volante. La scena, catturata dal video della polizia stradale di Trieste, mette in evidenza i pericoli di una guida sotto l’effetto dell’alcol. La sua disavventura si è conclusa con una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Continua a leggere.

Dopo aver guidato per un tratto ubriaco e contromano di notte sull'autostrada Sistiana-Rabuiese, ha fermato il veicolo in corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Qui è stato raggiunto da una pattuglia della polizia stradale di Trieste. Il conducente, un 31enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Le forze dell'ordine hanno diffuso un video dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

