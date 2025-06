Tv L’altro ispettore una serie Rai sulla sicurezza sul lavoro

Scopri l’inedita serie Rai “L’altro ispettore”, un innovativo racconto che porta sul grande schermo il tema cruciale della sicurezza sul lavoro. Presentata in anteprima durante l’Italian Global Series Festival, questa fiction si propone di sensibilizzare e informare, miscelando intrattenimento e responsabilità sociale. Un’opportunità unica di conoscere una storia avvincente che potrebbe rivoluzionare il modo di parlare di sicurezza sul lavoro in Italia. Restate con noi, perché la vera svolta sta per arrivare.

Roma, 25 giu. (askanews) – All’Italian Global Series Festival, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e internazionali, presso il PalaRiccione sono state mostrate in anteprima le prime immagini dell’inedita serie Rai “L’altro ispettore”, la prima fiction italiana ad affrontare il tema della sicurezza sul lavoro. La proiezione è avvenuta durante un talk di presentazione, che ha visto sul palco i produttori, Leonardo Ferrara, Rai Fiction, e Gloria Giorgianni, founder e CEO di Anele, il protagonista Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Co-prodotta da Rai Fiction – Anele, per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola (anche headwriter della serie), Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, la serie tv – in 6 puntate da 50? in onda prossimamente su Rai1 – porta al centro della narrazione e dell’attenzione del pubblico il lavoro e la cultura della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

#AlessioVassallo e #CesareBocci guidano il cast de "L’altro ispettore", la nuova miniserie Rai in tre episodi. La fiction racconta il percorso di un ispettore del lavoro che, dopo la perdita della moglie e con una figlia piccola da crescere, sceglie di rientrare nella Vai su Facebook

