Tv arriva la quarta stagione della pluripremiata serie The Bear

Se sei un appassionato di serie avvincenti, non puoi perderti la quarta stagione di “The Bear”. Dopo il successo internazionale e riconoscimenti come gli Emmy Award, questa nuova stagione promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. In esclusiva su Disney+ a partire dal 26 giugno, ti aspetta un viaggio nel cuore della cucina e delle sfide personali dei nostri protagonisti. Preparati a entrare nel mondo di “The Bear” e vivere ogni momento con intensità.

Roma, 25 giu. (askanews) – Arriva la quarta stagione di “The Bear”; la serie FX di successo premiata agli Emmy Award, debutterà in Italia domani, 26 giugno, in esclusiva su Disney+, con tutti i 10 episodi disponibili al lancio. La nuova stagione seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

