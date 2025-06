Tuttosport – va al Burnley di Koleosho i dettagli dell’accordo

L'ultima grande novità di Tuttosport scuote il mondo del calcio: Loum Tchaouna, talento francese classe 2003, si prepara a lasciare la Lazio per approdare al Burnley di Koleosho. Dopo una stagione intensa, l’attaccante è pronto a sfidare nuove sfide in Premier League, segnando un capitolo importante della sua carriera. La trattativa, ormai conclusa, apre un'epoca di emozioni e opportunità per il giovane calciatore e il club inglese...

2025-06-25 18:25:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Lazio e Burnley hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Loum Tchaouna. L’attaccante francese classe 2003 è pronto a salutare la capitale per approdare in Premier League. Dopo una stagione altalenante agli ordini di Marco Baroni, il francese è pronto a voltare pagina e intraprendere una nuova avventura in Inghilterra in Premier League nella stessa squadra dell’italiao Luca Koleosho. Sarri non potrà contare quindi su di lui per il prossimo campionato. Tchaouna al Burnley, i dettagli. Come riportato da Sky Sport, l’operazione ha raggiunto la fumata bianca per un a cifra complessiva di 14 milioni di euro, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita a favore del club biancoceleste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com