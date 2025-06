Tutto in un’estate | il film di formazione francese in una clip inedita

Scopri “Tutto in un’estate”, il film di formazione francese che, attraverso un emozionante piano sequenza, ci trasporta dalla vista di un vitello in auto a una vivace festa rurale nel cuore del Giura. Un racconto sensibile e autentico, segnato dall’esordio della talentuosa regista Louise Courvoisier, che cattura l’essenza dell’ambiente agreste e delle sue tradizioni. Un’anteprima coinvolgente che ti farà immergere in un’estate indimenticabile, dal 26 giugno in sala.

Un lungo piano sequenza, che dall'inquadratura di un vitello in auto ci porta dentro una festa rurale, ci introduce Totone, il giovane protagonista di Tutto in un'estate, adorabile racconto di formazione francese, dal 26 giugno nelle sale italiane distribuito da Movies Inspired. Interessante esordio alla regia della trentunenne Louise Courvoisier, si muove nell'ambiente agreste del Giura, dove la regista è cresciuta, nella terra del formaggio Comté, che diventa esso stesso protagonista. Avvolto da una luce calda estiva che rende tutto contemporaneamente così dolce e duro, la morte come l'amore, il film è stato presentato al Festival di Cannes 2024, nella sezione Un certain regard, dove vinse il Premio Giovani.

