Tutto è torbidamente intricato, e le menzogne insostenibili si moltiplicano.

In un mondo intricato di menzogne e conflitti, le notizie spesso si confondono tra verità e inganno. La distruzione dei siti nucleari iraniani può sembrare un passo avanti, ma il prezzo da pagare è altissimo, soprattutto considerando chi ha scelto di agire. È un momento di grande riflessione: come possiamo sperare in un futuro di pace quando le azioni di potere e inganni minano le basi stesse della convivenza?

Sono contento che i siti nucleari iraniani siano stati distrutti, o danneggiati così pesantemente che per qualche anno non potranno nuocere. Contentissimo. Sono scontento che sia avvenuto per mano di un governo israeliano che massacra affama e asseta quotidianamente i palestinesi a Gaza e li violenta e umilia in Cisgiordania, e di una presidenza americana che sta facendo degli Stati Uniti un paese fascista, sfottendo la Groenlandia e tradendo la libertà dell'Ucraina. Scontentissimo. Sono spaventato dal bombardamento israeliano che ha colpito il carcere-lager di Evin, un antico sacrario di torturati e uccisi e un sepolcro di migliaia di donne e uomini vivi.

