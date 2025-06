Tutti ma proprio tutti gli orologi che non potremo fare a meno di ammirare mentre guardiamo F1

Preparati a vivere un’esperienza ad alta velocità, dove adrenalina e stile si uniscono in un turbine di emozioni. Dopo il successo di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski porta sul grande schermo il mondo vibrante della Formula 1, rendendo omaggio agli orologi più iconici e irresistibili per gli appassionati di questa corsa senza respiro. Un film che sfida le convenzioni, catturando l’essenza stessa del movimento e della passione, iniziando così un nuovo capitolo nel cinema sportivo.

C’è chi dopo Top Gun: Maverick avrebbe rallentato. Joseph Kosinski, invece, ha semplicemente cambiato mezzo: dal jet da combattimento al bolide da Formula 1. E così F1 arriva finalmente nelle sale, pronto a far respirare benzina e adrenalina senza bisogno di visori VR. L’idea, racconta Kosinski, è nata quasi per sfida: nessuno aveva mai raccontato la Formula 1 contemporanea al cinema. Per un regista abituato a girare scene in volo a velocità supersoniche, la ricerca dell’autenticità era l’unica strada possibile. Niente green screen, niente effetti posticci: le monoposto sono vere, le riprese sono vere, gli attori al volante sono veri (con tanto di forza G da gestire). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutti ma proprio tutti gli orologi che non potremo fare a meno di ammirare mentre guardiamo F1

In questa notizia si parla di: tutti - proprio - orologi - potremo

Chi vince Amici secondo i professori di ballo e canto: nomi inaspettati per alcuni, non tutti hanno indicato un proprio allievo - Domenica 18 maggio 2025, si svolgerà la finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi. I professori di ballo e canto hanno svelato le loro previsioni sui vincitori, sorprendendo il pubblico con nomi inaspettati.

Un viaggio nel tempo ? tra borghi da favola e i freschi boschi della Foresta Nera Romantici borghi dalle case a graticcio vigneti a perdita d'occhio e i famosi orologi a cucù ? Dal 25 al 27 Luglio, visiteremo ' Vai su Facebook

Chi ha inventato l'orologio moderno? Galilei, per misurare la velocità della luce (anche se non ci riuscì); Orologio interessante ed economico Xiaomi Redmi Watch 5; Gli orologi di Roma, come si misura il tempo nella città eterna.

I 7 migliori orologi Diesel, che possono essere tuoi anche con meno di 200 euro - Nel 2025, Diesel potrebbe conquistarti con i suoi orologi dal look grintoso. Lo riporta gqitalia.it

Investire in orologi nel 2025, cosa comprare e quando conviene - Money.it - Investire in orologi nel 2025 è un modo alternativo per diversificare il proprio patrimonio e non solo una scelta dettata dalle emozioni. Da money.it