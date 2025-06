Tutti la amano anche se costa tantissimo ma la pasta di legumi è vera pasta?

Sempre più amati, ma spesso costosi, i prodotti come le penne di lenticchie rosse o gli spaghetti di piselli stanno rivoluzionando il nostro modo di mangiare. La pasta di legumi, o pasta proteica, ha conquistato un pubblico attento alla salute e alla sostenibilità, ma è davvero pasta nel senso tradizionale del termine? Scopriamo insieme questa intrigante novità alimentare e cosa la rende così speciale.

Negli scaffali dei supermercati non è più un'eccezione: penne di lenticchie rosse, fusilli di ceci, spaghetti di piselli. La cosiddetta "pasta di legumi" o pasta proteica si è conquistata uno spazio crescente tra i consumatori attenti alla salute, agli ingredienti e alle nuove abitudini alimentari. Ma si può davvero parlare di pasta? Tecnicamente no. Questo alimento, infatti, si ottiene essiccando e trafilando farine ottenute da legumi secchi come ceci, lenticchie, piselli o fagioli. L'assenza di cereali la distingue dalla pasta classica, che per legge in Italia deve essere prodotta con semola di grano duro e acqua, o uova, nel caso della pasta fresca.

