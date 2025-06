Tutti amano Raymond | il reboot si farà? La risposta del cast della sit-com

Tutti amano Raymond potrebbe tornare sul piccolo schermo: il cast storico si esprime sulla possibilità di un reboot della celebre sitcom che ha conquistato milioni di spettatori tra il 1996 e il 2005. Ray Romano, Patricia Heaton e gli altri hanno condiviso le proprie opinioni, alimentando l’entusiasmo dei fan. L’idea di rivivere le avventure di Ray e famiglia sembra più viva che mai: sarà davvero questa la volta buona?

Ray Romano e Patricia Heaton hanno parlato della possibilità di riportare in tv la celebre serie prodotta dal 1996 al 2005. Da tempo si parla di un possibile reboot di Tutti amano Raymond, la popolarissima serie televisiva americana in onda dal 1996 al 2005 e con protagonista Ray Romano. L'attore e produttore ha risposto alle domande sull'eventuale progetto insieme alla co-star Patricia Heaton e ha supportato la visione del collega Brad Garrett. Nessun reboot di Tutti amano Raymond "No, non ci sarà un reboot" ha dichiarato Romano all'evento organizzato per il trentesimo anniversario della serie "La ragione ovvia è che Peter (Boyle), Doris (Roberts) e uno dei bambini non sono più con noi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it