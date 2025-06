Tutte le novità intorno al film su Blade della Marvel il film più difficile di tutto l’MCU

Il film Blade della Marvel ha attraversato un lungo e difficile percorso di sviluppo, tra ritardi e incertezze. Recentemente, le parole di Mahershala Ali alla première di Jurassic World Rebirth hanno acceso nuovamente l’attenzione: “Chiamate la Marvel, sono pronto”. Un segnale forte che, nonostante le difficoltà , l’attore rimane determinato a portare sul grande schermo il celebre cacciatore di vampiri. Resta da vedere se questa volta il progetto troverà finalmente la sua strada.

Il film Blade dell’MCU ha trascorso anni un incubo di sviluppo, e gli ultimi commenti di Mahershala Ali sul progetto sono tutt’altro che incoraggianti. Parlando con Variety alla première dell’imminente Jurassic World Rebirth, Ali ha risposto a una domanda sullo stato del progetto Blade, affermando “ Chiamate la Marvel “, aggiungendo “ Sono pronto. Fategli sapere che sono pronto “. Sebbene il commento di Ali indichi che rimane impegnato nel ruolo di Blade, sembra anche indicare che Blade sia, nella migliore delle ipotesi, probabilmente in secondo piano nell’MCU. Il film è stato annunciato per la prima volta al panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego del 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutte le novitĂ intorno al film su Blade della Marvel, il film piĂą difficile di tutto l’MCU

In questa notizia si parla di: film - blade - marvel - tutte

Blade: L’ultimo aggiornamento del film Marvel con Mahershala Ali porta cattive notizie per i fan - Il tanto atteso film Blade con Mahershala Ali sembra attraversare un momento di incertezza. Nonostante l’entusiasmo dei fan, le ultime dichiarazioni dell’attore durante la première di Jurassic World Rebirth non sono affatto rassicuranti.

Davis S. Goyer, sceneggiatore dei tre film su Blade, ha svelato di aver contattato i Marvel Studios per scrivere il nuovo film sul personaggio ma non è stato 'accettato': "mi hanno detto 'ti amiamo ma pensiamo di aver trovato la storia giusta ora, pensiamo di esse Vai su Facebook

Addio Blade? Marvel ha cancellato definitivamente il film secondo l'ultimo rumor; Blade, svelato il motivo del rinvio del film Marvel? E non vi piacerĂ affatto; Blade, lo sceneggiatore della trilogia originale si offre di aiutare la Marvel: Fatemi uno squillo.

Blade, Mahershala Ali rompe il silenzio sul reboot: "Sono pronto" - Il destino di Blade non è stato ancora chiarito dai Marvel Studios, ma Mahershala Ali di recente ha ribadito la sua posizione in merito al reboot. Secondo comingsoon.it

Blade, David Goyer aveva offerto aiuto ai Marvel Studios per il reboot: "Ma non mi hanno contattato" - David Goyer, che ha firmato la sceneggiatura dei precedenti Blade, aveva offerto il proprio talento ai Marvel Studios per il reboot, ma non è stato contattato. Riporta comingsoon.it