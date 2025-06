Turisti perdono borsello con passaporto e soldi in Campania lo ritrova un salentino

Un gesto di grande onore e altruismo che riaccende la speranza nei valori solidali. Federico, 25enne salentino, ha dimostrato che l’integrità e il senso civico sono ancora vivi, recuperando un borsello smarrito con passaporto e soldi lungo l’autostrada A1 in Campania e impegnandosi a restituirlo senza chiedere nulla in cambio. Questa storia ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, la bontà può fare la differenza.

CASERTA – Non solo ha trovato miracolosamente un borsello pieno di soldi e documenti lungo l’autostrada A1 e si è fatto in quattro per rintracciare i proprietari, ma ha anche rifiutato qualsiasi ricompensa. Protagonista della vicenda, avvenuta in Campania, un salentino, il 25enne Federico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it