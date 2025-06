Turista respinto alla frontiera Usa per un meme sul cellulare | la foto diventata virale dopo lo scontro Trump-Zelensky

Un giovane norvegese di 21 anni, Mads Mikkelsen, ha vissuto un’esperienza incredibile: respinto alla frontiera degli Stati Uniti per un meme sul vicepresidente JD Vance trovato sul suo telefono. La vicenda, che ha fatto il giro dei social e ha scatenato dibattiti sulla libertà di espressione, si è trasformata in un caso mediatico dopo lo scontro tra Trump e Zelensky. Ma cosa ha raccontato Mads? Scopriamolo insieme.

Un ragazzo norvegese di 21 anni, Mads Mikkelsen, ha denunciato di essere stato respinto alla frontiera degli Stati Uniti a causa di un meme del vicepresidente JD Vance trovato sul proprio telefono dalle autorità di confine. Parlando al quotidiano norvegese Nordlys, il giovane ha spiegato di. 🔗 Leggi su Today.it

Translate postAlla frontiera Usa viene respinto un turista norvegese, sul telefonino gli avevano trovato una caricatura do @JDVance quello che al suo primo discorso in Europa ha attaccato l’Europa perché limita la libertà di opinione e di parola… Libertà…eh Vai su X

"Espulso per un meme su Vance". "Falso, usava di droghe": bufera sul turista norvegese espulso dagli Usa - Secondo quanto dichiarato da Mads Mikkelsen al quotidiano della sua città natale sarebbero state le foto salvate sul suo cellulare a causare il respingimento ... Scrive msn.com

