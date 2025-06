Turista perde borsello giovane lo trova e i carabinieri lo riconsegnano

Una giovane turista americana di 37 anni, smarrita nei pressi del casello di Caserta Sud, vedeva sfumare il suo primo giorno di relax a causa della perdita del borsello con documenti e denaro. Fortunatamente, un ragazzo onesto lo ha trovato e i carabinieri di Aversa hanno prontamente intervenuto, consegnandoglielo. Un gesto di integrità che ha riacceso il sorriso e la fiducia nella gentilezza umana. La sua giornata è tornata a splendere grazie alla solidarietà locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva perso nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud il borsello con soldi, documenti di viaggio, dispositivi elettronici ed effetti personali, "rovinandosi" la prima parte del viaggio di piacere, ma i carabinieri lo hanno ritrovato riconsegnandoglielo, e facendole tornare sorriso e tranquillità . Protagonista della disavventura una 37enne americana, contattata dai carabinieri della Compagnia di Aversa quando già aveva raggiunto Sorrento. "Abbiamo ritrovato il vostro borsello" la notizia data dai militari, che sono riusciti a rintracciarla grazie ai documenti contenuti nel borsello; dentro vi erano anche 837 euro in contanti.

