Turista perde borsello con oltre 800 euro | giovane lo ritrova e lo restituisce

Una brutta avventura per una turista americana a Sorrento: ha perso il borsello con oltre 800 euro e documenti, ma fortunatamente un giovane locale lo trova e decide di restituirlo. Un gesto di grande onore e integrit√† che dimostra come anche nelle situazioni pi√Ļ difficili, il cuore e la senso di comunit√† possano prevalere, regalando a tutti un esempio di altruismo e solidariet√†.

Brutta avventura per una turista americana di 35 anni che ha deciso di passare le vacanze in Campania. La donna stava trascorrendo le vacanze con il compagno quando, nel raggiungere Sorrento, si √® resa conto di aver perso il borsello con 837 euro, i documenti di viaggio e altri effetti personali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Turista perde borsello con oltre 800 euro: giovane lo ritrova e lo restituisce

