Turista americana smarrisce il borsello con 800 euro | ritrovato e riconsegnato dai carabinieri

Una vacanza all’insegna della scoperta e dell’emozione può riservare anche qualche imprevisto, come lo smarrimento di un prezioso borsello con 800 euro. Fortunatamente, la solidarietà e l’efficienza delle forze dell’ordine hanno trasformato questa disavventura in una lieta fine. La turista americana, rincuorata e grata, ha potuto riabbracciare i suoi effetti personali grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Aversa. Un esempio di come il bene possa prevalere sul problema.

Una disavventura a lieto fine quella vissuta da una turista americana 37enne in viaggio in Italia con il suo compagno. Nel pomeriggio di ieri, la donna ha ricevuto una telefonata inattesa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Aversa: il borsello che aveva smarrito nei pressi del casello. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Turista americana smarrisce il borsello con 800 euro: ritrovato e riconsegnato dai carabinieri

