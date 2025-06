Turista americana perde il borsello con 800 euro in autostrada | un ragazzo lo trova e lo restituisce

Una storia di onestà e solidarietà che dimostra come piccoli gesti possano fare la differenza. Durante una vacanza in Campania, una turista americana smarrisce il suo borsello con 800 euro presso il casello autostradale di Caserta Sud. Ma il suo destino cambia grazie a un giovane di 25 anni che, trovandolo, decide di restituirlo ai carabinieri. Un gesto che riaccende la speranza nel cuore di tutti. Continua a leggere.

La turista, in vacanza in Campania con il compagno, ha smarrito il borsello in un momento di distrazione presso il casello autostradale di Caserta Sud: è stato un 25enne, dopo aver raccolto il borsello, a consegnarlo ai carabinieri, che lo hanno restituito alla legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

