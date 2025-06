Turista americana commossa dopo il ritrovamento del borsello | Non ha voluto la ricompensa Grazie mille Italia

cittadini onesti che, trovandolo, hanno immediatamente deciso di restituirlo. La turista, commossa e grata, ha ringraziato calorosamente gli italiani per la loro integrità, rifiutando qualsiasi ricompensa. “Grazie mille Italia”, ha detto con emozione, dimostrando quanto il cuore e l’onestà possano ancora fare la differenza. Questa storia è un esempio splendido di solidarietà e spirito genuino, valori che rendono il nostro Paese così speciale.

“Grazie mille Italia”. Così la turista americana protagonista della storia a lieto fine avvenuta nel casertano. La donna aveva smarrito nei pressi del casello di Caserta Sud il suo borsello contenente oltre 800 euro, il passaporto e i documenti di viaggio. Il borsello è stato notato da due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

