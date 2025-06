Turismo 5 città dell’Emilia-Romagna tra le mete preferite per il mese di luglio

L’estate 2025 si avvicina e le mete italiane più ambite si fanno già strada nei sogni dei viaggiatori. Tra queste, cinque affascinanti città dell’Emilia Romagna si distinguono nelle preferenze di luglio, con Riccione in cima alla lista come quinta destinazione più desiderata. Un trend che promette un’estate ricca di emozioni e scoperte, confermando l’Italia come meta prediletta per vacanze indimenticabili. Scopriamole insieme!

Bologna, 25 giugno 2025 – E’ sempre più vicina la stagione delle vacanze estive e Jetcost.it stila l’elenco delle mete d’Italia più ricercate dai turisti per il mese di luglio. Secondo il motore di ricerca viaggi, ben cinque città emiliano romagnole rientrano tra le 45 mete italiane più cercate, con in testa Riccione, quinta destinazione più desiderata. L’estate 2025 si preannuncia infatti da record per il turismo italiano. Secondo i dati rilevati da Jetcost.it, le prenotazioni di alloggi per il mese di luglio sono aumentate dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare il successo dell’Emilia-Romagna, è Riccione, che si piazza al quinto posto assoluto tra le mete più ricercate, dietro soltanto a colossi turistici come Roma, Lampedusa, Napoli e Jesolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo, 5 città dell’Emilia-Romagna tra le mete preferite per il mese di luglio

In questa notizia si parla di: mese - mete - luglio - turismo

Un mese di proroga per il cantiere della pista ciclabile: a luglio la fine dei lavori - Prosegue il cantiere per il secondo e ultimo stralcio della pista ciclabile tra Madonna dell'Albero e Ponte Nuovo, con una proroga di un mese e la fine dei lavori prevista per luglio.

DOMENICA 13 LUGLIO 2025 ORE 10:30 e 15:00 Varese "II GRAND HOTEL CAMPO DEI FIORI: la notevole architettura Liberty di Sommaruga All'inizio del Novecento, con la crescita economica del paese, si diffonde il turismo d'elite ed il Varesotto era diventat Vai su Facebook

Vacanze, in fuga da overtourism? Ecco le mete meno affollate per l’estate secondo Evaneos; Turismo estivo in calo: il caro prezzi taglia le vacanze degli italiani; Un record mai registrato: Messina per il mese di luglio 2023 è tra le mete più gettonate dove trascorrere le vacanze.

Turismo, 5 città dell’Emilia-Romagna tra le mete preferite per il mese di luglio - it sulle prenotazioni degli alloggi (in crescita) il prossimo mese ... msn.com scrive

Ecco il Luglio dal meteo peggiore di sempre - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com