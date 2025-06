Tuffi Valerio Mosca d’argento negli Europei giovanili ad Atene

con grande determinazione un punteggio di 490.30 punti, conquistando così il meritato secondo posto e la medaglia d’argento agli Europei giovanili di Atene. Un risultato che testimonia il talento e il duro lavoro di Valerio Mosca, pronto a scrivere pagine luminose nel panorama dei tuffi italiani.

Calato il sipario sulla terza giornata degli Europei giovanili di tuffi ad Atene (Grecia) e per l’Italia c’è stata la grande soddisfazione del podio di Valerio Mosca nella gara maschile dal metro. Nella categoria Boys B, il nostro portacolori è stato preceduto solo dall’ucraino Kyrylo Azarov, che ha ottenuto lo score di 522.70 punti, mettendosi al collo l’oro continentale. Ottima la routine di Mosca, che nell’atto conclusivo ha totalizzato 512.30 ottenendo il punteggio più alto (69.75) grazie all’ultimo tuffo, ovvero un doppio e mezzo ritornato. Una prestazione consistente, sempre al di sopra dei 60 punti, che ha evidenziato una grande regolarità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Valerio Mosca d’argento negli Europei giovanili ad Atene

In questa notizia si parla di: mosca - tuffi - valerio - europei

Translate postA tre anni dall'ultima volta l'Italia torna sul podio del Team Eventi ai #EuropeanAquatics Junior Diving Championships di Atene: Simone Conte, Giorgia De Sanctis, Valerio Mosca e Giorgia Tasca sono di bronzo a poco più di tre punti dall'oro! #tuf Vai su X

TUFFI - News dalla Federazione Italiana Nuoto La nazionale giovanile guidata da Nicola Marconi sarà in collegiale a Roma dal 18 al 20 giugno per preparare gli europei juniores, in programma ad Atene dal 23 al 29 giugno. In totale sono undici i conv Vai su Facebook

Europei Giovanili di tuffi, l’Italia di Giorgia Tasca è bronzo nel team event; Mondiali juniores. Mosca di bronzo e Conte decimo da 3 metri; TUFFI: LORENZO MENIS CONVOCATO AGLI EUROPEI GIOVANILI DI ATENE (23-29 GIUGNO).

Europei jrs ad Atene. Azzurri a Roma, poi partenza per la Grecia - La nazionale giovanile guidata da Nicola Marconi sarà in collegiale a Roma dal 18 al 20 giugno per preparare gli europei juniores, in programma ad Atene dal ... Si legge su federnuoto.it

Mosca, 'peacekeeper europei in Ucraina? Inaccettabile' - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ribadito che Mosca ritiene "assolutamente inaccettabile" un eventuale dispiegamento di "peacekeeper" europei in Ucraina ... Secondo ansa.it