Trump | Raid Usa in Iran come Hiroshima

Un'analisi che sconvolge le percezioni: Trump paragona il raid statunitense in Iran a Hiroshima, sostenendo che abbia posto fine a una guerra. Un’affermazione potente e controversa, che mette in discussione le implicazioni di un’operazione militare così decisiva. Ma cosa significa realmente questa strategia per il futuro delle relazioni internazionali? Scopriamolo insieme, perché le conseguenze sono ancora da scrivere.

12.32 "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano all'Iran "ha posto fine a una guerra". Così il presidente Usa, Trump, a margine del vertice Nato all'Aja. "Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere", ha aggiunto Trump, rivendicando di aver distrutto i siti legati al programma nucleare di Teheran. "Con l'Iran ora andiamo d'accordo", ha affermato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

