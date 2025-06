Trump vs Netanyahu il summit Nato e la bandiera ucraina strappata

In un mondo segnato da tensioni crescenti, il summit NATO si trasforma in un palcoscenico di strategie e alleanze imprevedibili. Trump, Netanyahu e la bandiera ucraina strappata sono solo alcuni dei protagonisti di un quadro complesso che rischia di trascinare l'intero continente in una spirale di conflitti. Ma cosa ci riserva il futuro? I dettagli di questi eventi cruciale ci portano a riflettere sul ruolo delle grandi potenze e sulle conseguenze di scelte impulsive. Iniziamo da Israele, che ieri, su irata sollecitazione di Trump, ha dovuto ritirare l

Trump ha bombardato i siti nucleari iraniani, ma le vere bombe le ha tirate su Israele e l’Europa, meglio sui “volenterosi” europei che vogliono far diventare il conflitto ucraino una guerra mondiale. Iniziamo da Israele, che ieri, su irata sollecitazione di Trump, ha dovuto ritirare l’attacco inviato contro l’Iran per asserite violazioni del cessate il fuoco della controparte. Bombardamento che avrebbe riaperto il vaso di Pandora appena richiuso. L’intemerata di Trump contro Israele. Dopo aver ordinato il dietrofront, con un intervento piĂą che tempestivo, Trump, interpellato sulla vicenda, si è lanciato in un’intemerata contro Tel Aviv, rea di aver attaccato pesantemente nonostante il cessate il fuoco e concludendo che si tratta di due “Paesi che combattono da così tanto tempo che non sanno piĂą cosa cazzo stanno facendo”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump vs Netanyahu, il summit Nato e la bandiera ucraina strappata

