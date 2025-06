Trump striglia Netanyahu e blocca i raid

In un colpo di scena che scuote il panorama internazionale, Donald Trump interviene duramente, criticando Netanyahu e bloccando i raid militari. Dopo aver annunciato la fine del conflitto, il suo richiamo all’ordine rappresenta una svolta decisa nelle dinamiche geopolitiche. Tra minacce e alleanze strategiche, l’ex presidente ridefinisce gli equilibri mediorientali: cosa riserverà il futuro dopo questa sorprendente svolta? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Dopo aver annunciato la fine del conflitto, Donald richiama all’ordine i due contendenti: «Non sanno più cosa c. stanno facendo». Poi la dura telefonata a Bibi e la svolta. Sugli iraniani dice: «Non avranno l’atomica. E la Cina potrà acquistare il loro petrolio». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump striglia Netanyahu e blocca i raid

