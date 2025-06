Trump si impone A Netanyahu va solo una vittoria di Pirro

In un panorama politico turbolento, Donald Trump emerge come protagonista, lasciando Netanyahu con una vittoria di Pirro. Mentre le tensioni tra leader israeliani e iraniani infuriano, per chi vive al Boulevard Joanna Jabotinsky di Beersheva, le polemiche restano distanti, quasi irrilevanti. In questo scenario complesso, la partita si gioca sui risultati concreti, e non sulle parole: alla fine, chi ne esce vincitore?

A chi abita al Boulevard Joanna Jabotinsky di Beersheva le polemiche tra Donald Trump, Benyamin Netanyahu e i leader iraniani sul cessate il fuoco violato importano ben poco. «Quei ragazzi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump si impone. A Netanyahu va solo una vittoria di Pirro

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu - impone - vittoria

Netanyahu: «Dominiamo i cieli iraniani, la vittoria è vicina». Bombe su Teheran: colpita la tv di Stato. G7 chiede de-escalation, i media: «Trump non firmerà ». Voci di un salvacondotto per Khamenei - Tensione alle stelle tra Iran e potenze mondiali: i raid israeliani su Teheran, con vittime e danni ingenti, alimentano un clima di escalation.

Spese militari La Spagna dice no: «Incompatibile» con la tenuta del Welfare Una vittoria di Trump al vertice dell’Aja il 23 e il 24 giugno. L’economia di guerra impone un salasso che sarà pagato con tagli e tasse Vai su Facebook

Trump si impone. A Netanyahu va solo una vittoria di Pirro; Il mondo secondo Trump; Netanyahu vola da Trump: “Parleremo di dazi e vittoria a Gaza”.

Trump: "Un onore aver distrutto il nucleare iraniano". Netanyahu: "Vittoria storica, durerà per generazioni" | La diretta - Il presidente Usa Donald Trump: "Mi congratulo con entrambi i Paesi per aver avuto il corag ... Si legge su msn.com

Iran-Israele, la tregua regge; Netanyahu: “Vittoria storica”; Pezeshkian: “Finita la guerra dei 12 giorni” - Le rivelazioni di Cnn e Nyt: “Secondo l’intelligence Usa i raid hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di pochi mesi" ... dire.it scrive