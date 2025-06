Trump sceglie per tutti | dalla pace imposta a Iran e Israele alle spese per la difesa Nato

Trump sceglie per tutti: dalla pace imposta tra Iran e Israele alle spese NATO, l'ex presidente dimostra di avere le mani in pasta nel panorama internazionale. Con un peso notevole sulle spalle degli alleati, la sua presenza al vertice dell'Alleanza Atlantica si preannuncia come un vero punto di svolta, pronti a discutere l’aumento delle spese di difesa. Il suo obiettivo? Rafforzare la posizione americana e influenzare il futuro della sicurezza globale.

Donald Trump potrà arrivare al vertice della Nato, in corso oggi e domani all'Aja, con la consapevolezza di avere una vittoria in tasca e un peso considerevole con cui schiacciare gli alleati. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, è pronto a riunire i leader dei Paesi membri intorno a un tavolo per discutere l'aumento al 5% del Pil delle spese per la difesa e la sicurezza, chiesto da Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump sceglie per tutti: dalla pace imposta a Iran e Israele alle spese per la difesa Nato

In questa notizia si parla di: trump - nato - sceglie - tutti

Trump e il vertice Nato, il messaggio di Rutte: “Tutti firmano per aumento spese” - Donald Trump si prepara al vertice Nato di L'Aja, portando con sé un messaggio chiaro: l'importanza di aumentare le spese militari.

E anche stavolta, la lezione arriva da chi ha il coraggio di dire NO. Alla NATO, Trump detta la linea: portare la spesa militare al 5% del PIL. Una follia. Vorrebbe dire tagli alla sanità, alla scuola, al welfare. Meno diritti, meno servizi. Ma Pedro Sánchez non ci sta. Vai su Facebook

Nato, Trump: intesa con Mosca. E gela gli alleati sul soccorso Usa; Nato, la partita di Meloni a vertice L'Aja. Trump in pressing su Europa; Trump e il vertice Nato, il messaggio di Rutte: Tutti firmano per aumento spese.

Chiedono a Trump se si impegnerà nella difesa dei membri Nato in caso di attacco, come prevede l'articolo 5. Lui risponde: «Dipende» - In volo sull'Air Force One verso l'Aia per il vertice Nato, Donald Trump ha risposto con un vago «dipende» alla domanda di una giornalista circa il suo impegno nel rispetto dell'articolo 5, che preved ... msn.com scrive

Trump e il vertice Nato, il messaggio di Rutte: "Tutti firmano per aumento spese" - Il presidente degli Stati Uniti pubblica il messaggio inviato dal segretario generale ... Scrive msn.com