Trump | raid Usa in Iran come Hiroshima

Un'operazione militare che ha scosso gli equilibri internazionali: l'attacco statunitense all'Iran, paragonato da Trump a Hiroshima, ha segnato una svolta decisiva. Mentre il mondo osserva in tensione, il presidente americano rivendica il successo di aver posto fine a una lunga guerra e di aver neutralizzato le minacce nucleari. Ma cosa ci attende ora? La risposta si nasconde nelle conseguenze di questo nuovo capitolo di geopolitica.

12.32 "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano all'Iran "ha posto fine a una guerra". Così il presidente Usa, Trump, a margine del vertice Nato all'Aja. "Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere", ha aggiunto Trump, rivendicando di aver distrutto i siti legati al programma nucleare di Teheran. "Con l'Iran ora andiamo d'accordo", ha affermato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - iran - hiroshima - raid

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Translate post#Aja #Trump "Il raid a #Fordow ha messo fine alla guerra. E' stato la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki. E' tutto collassato. Ora con l'#Iran andiamo molto d'accordo. A #Gaza stiamo facendo molti progressi". Lo ha detto il presidente Usa in un Vai su X

Il messaggio alla nazione di Trump dopo i raid sui siti nucleari: "Teheran faccia la pace o sarà una tragedia". La tv di Stato iraniana: "Ora ogni cittadino statunitense è un obiettivo" Vai su Facebook

Trump: Raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra | Iran non avrà la bomba | Teheran: Pronti a risolvere problemi con Usa; Trump: raid Usa in Iran come Hiroshima; Trump, 'raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra'.

Trump: raid Usa in Iran come Hiroshima - "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano all'Iran "ha posto fine a una guerra". Come scrive rainews.it

VIDEO | Trump: “L’attacco a Forlow come Hiroshima e Nagasaki”. Su Netanyahu: “Sia fiero di se stesso” - Il presidente USA al vertice NATO: "Iran? Da dire.it